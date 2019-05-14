MHP'nin seçim yol haritası ve sloganı belli oldu!

MHP, 23 Haziran seçimleri kapsamında yürüteceği kampanyada kullanacağı slogan belli oldu.

Güncellenme 14 Mayıs 2019 09:34

MHP, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçimleri için yol haritasını belirledi. Buna göre MHP’nin kampanya sürecinde kullanacağı sloga "Biz Biriz Siz Hepiniz" olarak belirlendi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; Perşembe günü Siirt, Bitlis, Van, Diyarbakır, Adıyaman, Ağrı, Amasya, Çorum, Muş, Kayseri, Konya, Çankırı, Elâzığ, Yozgat, Bingöl ve Batman il başkanları ile toplantı yapacak. Daha sonra il başkanları çalışmaları yürütmek için İstanbul’a gidecek.

MHP yol haritasını belirledi

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun'un haberine göre, hemşehri stratejisiyle çalışmaları yürütecek olan MHP, yol haritasını da belirledi. İstanbul’un üç bölgesinde birer genel başkan yardımcısı görevlendirildi. Bahçeli, kendisine en yakın isim olan Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın’ı genel koordinatörlüğe getirdi.

Kimler hangi görevlere getirildi

MHP lideri, İzzet Ulvi Yönter’i birinci bölge koordinatörü, Feti Yıldız’ı ikinci bölge koordinatörü, İsmail Faruk Aksu’yu da üçüncü bölge koordinatörü olarak görevlendirdi.

İlk hedef sandığa gitmeyen seçmen

MHP’nin ilk hedefi sandığa gitmeyen seçmen olacak. Sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 bin, oyu geçersiz olan yaklaşık 300 bin vatandaşla ilgili hem söylemsel hem de siyasi eylem bazında çalışmalar yapılacak.

Üç hilalli stantlar kurulacak

Seçmene ulaşmak için İstanbul’un en işlek noktalarına ‘üç hilalli’ stantlar kurulacak. MHP mitinglerden daha çok 'hemşehri ve dost sohbetleri' yapacak. Teşkilat bu çerçevede İstanbullu’ya ‘iftar sonrası çaya bekleriz’ çağrısını yapacak.

Slogan da belli oldu

MHP, 23 Haziran sürecinde “Biz Biriz Siz Hepiniz” sloganı kullanacak.