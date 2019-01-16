MHP'nin sandalye sayısı 49'a düştü

Cumhur İttifakı'na aykırı hareket ettiği gerekçesi ile disipline sevk edilen Erhan Usta, MHP'den ihraç edildi.

Güncellenme 16 Ocak 2019 16:36

Cumhur İttifakı’na aykırı hareket ettiği gerekçesi kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, oy birliği ile partisi MHP’den ihraç edildi. İhraç sonrası partinin TBMM’deki sandalye sayısı 50’den 49’a düştü.

Ne yaşanmıştı?

MHP’li Usta; Cumhur İttifakı hakkında yaptığı açıklamada, "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" diyerek Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AK Parti'nin 2 belediye verdiğini söylemişti. AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman da bu sözlere "MHP'nin 10 ilçede iddialı olduklarına ancak gülebilirim. Daha önce hatırladığım kadarıyla 5 ilçe yönettiler" diye yanıt vermişti.

Bu açıklamaları sonrası iki isimde görevden alınmış, Usta kesin ihraç talebi ile disipline sevk edilmişti.