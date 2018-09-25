MHP'nin af teklifinden o ünlü isimler de yararlanıyor

MHP’nin Meclis'e sunduğu af teklifi ile Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca gibi ünlü isimler de cezaevine girmeyecek.

Güncellenme 25 Eylül 2018 12:14

MHP’nin TBMM’ye sunduğu af teklifinin detayları belli oldu. Kanun teklifi yasalaşırsa, ilk etapta 162 bin 989 mahkum tahliye edilecek. Kanun teklifi ile uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca da cezaevine girmekten kurtulacak.

Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca cezaevine girmeyecek

Vatan’ın haberine göre, MHP’nin Meclis’e sunduğu kanun teklifi ile uyuşturucu suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılan ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca da cezaevine girmekten kurtulacak. Aynı davadan 6 yıl 3 ay hapse çarptırılan şarkıcı Cenk Eren de infaz yasasına göre cezasının yatarı 4 yıl 2 ay olduğu için bu teklifin kabul edilmesi halinde cezaevine girmeyecek. Teklifte cezasından indirim alabilecek suçlular kapsamında uyuşturucu ticaretiyle uğraşan 50 bin 386 bulunuyor. MHP, indirimden yararlanacakların çocuk yaştaki 'torbacı' denilen kişiler olduğunu ve onların sorunlarına dikkat çekmek için teklife dahil edildiğini savunuyor.

Emrah Serbes de tahliye olacak

Aydın yolunda, otomobillerine arkadan çarptığı Ayhan Özçelik (59), eşi Nilgün (51) ile kızı Zeynep Özçelik'in (16) ölümüne neden olan ve 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olmak' suçundan yargılandığı davada 13 yıl 4 ay hapis cezasına mahkum edilen, 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, MHP'nin meclise sunduğu 5 yıllık indirimi kapsayan af teklifinin kabul edilmesi durumunda 1 yıl sonra denetimli serbestlikle tahliye olacak.