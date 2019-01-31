MHP'nin adaylıktan çektiği isim kalp krizi geçirdi

MHP'nin adaylığını açıkladığı Mehmet Erol Müftüoğlu, 9 gün sonra adaylıktan geri alındığını öğrenince kalp krizi geçirdi.

Güncellenme 31 Ocak 2019 17:16

MHP’nin Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinin adayı olarak ilan edilen daha sonra da adaylığı geri alınan Mehmet Erol Müftüoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeni ile hastaneye kaldırıldı.

9 gün sonra adaylığı elinden alındı

21 Ocak’ta MHP yönetimi tarafından Hasanbeyli’nin belediye başkan adayı olarak açıklanan Mehmet Erol Müftüoğlu'nun adaylık heyecanı 9 gün sürdü. Müftüoğlu'nun adaylık hakkı 9 gün sonra elinden alındı.

Yolda rahatsızlandı

Adaylığı iptal edildiğini öğrenen Müftüoğlu, Hasanbeyli ilçesinde seçim çalışmasındayken akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki evine dönmek için beraberindekilerle yola çıktı.

Yolda rahatsızlanan Müftüoğlu önce İslahiye ilçesindeki bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalesinde Mehmet Erol Müftüoğlu'nun kalp krizi geçirdiği anlaşıldı.

Hayat tehlikesi var

Hayati tehlikesinin bulunduğu için Gaziantep'teki özel bir hastaneye sevk edilen Müftüoğlu, yoğun bakım ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mehmet Erol Müftüoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği ve sağlık durumunun kritik olduğu kaydedildi.