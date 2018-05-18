MHP'nin aday listesi belli oldu! Çok önemli isimler listede yok

MHP, milletvekili aday listesini resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 09:10

MHP'nin genel seçimlerde yarışacak milletvekili adayı listeleri kesinleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1. sıradan aday oldu. MHP'de uzun zamandır grup başkanvekilliği yapan daha sonra ise istifa eden İzmir Milletvekili Oktay Vural, adaylık başvurusu yapmasına rağmen listede yer almadı. 16 Nisan sürecinde anayasa çalışmalarında yer alan, sonrasında uyum çalışmalarında da görev alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın da listede olmaması dikkat çekti.

Bahçeli, Osmaniye’den aday

MHP'nin 24 Haziran seçimleri için yaptığı milletvekili listesi son haline kavuştu. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan listede Bahçeli, Osmaniye'den birinci sırada aday oldu.

Kim nereden aday?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın İstanbul birinci bölgeden ve birinci sıradan aday olurken, Celal Adan İstanbul ikinci bölge birinci sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul üçüncü bölge birinci sıradan aday oldu.

MHP, Mevlüt Karakaya'yı Ankara birinci bölge birinci sıradan aday gösterirken; Sadir Durmaz'ı Ankara ikinci bölge birinci sıradan aday gösterdi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar listeye Ankara ikinci bölge üçüncü sıradan adını yazdırırken, Ankara üçüncü bölge birinci sıradan ise Yaşar Yıldırım aday gösterildi.

Oktay Vural’ın üstü çizildi

MHP, İzmir birinci bölge birinci sıradan Hasan Kalyoncu'yu; İzmir ikinci bölge birinci sıradan Tamer Osmanağaoğlu'nu aday olarak gösterdi. MHP'nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ise listede yer almadı.

Parsak da listede yok

16 Nisan sürecinde anayasa çalışmalarında yer alan, sonrasında uyum çalışmalarında da görev alan Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak'ın da listede olmaması dikkat çekti.

Vural, yönetimi eleştirmişti

Oktay Vural, 2016 yılında Kurultay tartışmalarının yaşandığı dönemde MHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa etmiş ve yargıya giden kurultay sürecinde MHP yönetimini eleştirmişti.