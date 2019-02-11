MHP'li Yalçın'dan Bahçeli'ye anlamlı hediye

Semih Yalçın ve ailesi MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye 121 yaşında Belçika yapımı bir silah hediye etti.

Güncellenme 11 Şubat 2019 12:02

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ve ailesi Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye 121 yaşında Belçika yapımı bir silah hediye etti.

Atatürk’ün silahı Samsun’daki müzede sergileniyor

Yalçın, tarafından takdim edilen silah bir dönem en ünlü markaları arasında yer alıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün de beylik tabancası olarak kullandığı “Hareketli Nagant” halen Samsun’daki müzede sergileniyor.

Silah, Belçika yapımı

Atatürk’ün kullandığı silah Rus yapımı olarak biliniyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye hediye edilen silah Belçika yapımı “Hareketli Nagant” 121 yaşında ve koleksiyon değeri bulunuyor.

En değerli silahlar arasında yer alıyor

Yalçın ailesi tarafından MHP Liderine 50. Yıl hatırası olarak hediye edilen silahın mermileri de orijinal. “Hareketli Nagant” özellikle koleksiyoncuları tarafından şimdiye kadar üretilen en değerli silahlar arasında gösteriliyor.

"Yalçın ailesinin naçiz armağanı”

21 yıllık "Hareketli Nagant" marka silahın kutusunda, "MHP'nin kuruluşunun 50. yıl dönümü anısına Milliyetçi Hareket Partisinin Sayın Genel Başkanı ve Milliyetçi Ülkücü Hareketin saygıdeğer Lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye Yalçın ailesinin naçiz armağanı" ifadesi yer aldı

Öte yandan MHP Başkanlık Divanı da geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda MHP Liderine 50. Yıl logolu özel tasarım bir plaket hediye etti.