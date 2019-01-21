MHP'li vekilden kadro bekleyen uzmanları sevindirecek sözler

MHP'li Yönter, uzman çavuşların artık kadroya alınmasının gerektiğini, bu askerlerin şehit olunca cennete girdiklerini ama orduevine alınmadığını söyledi.

Güncellenme 21 Ocak 2019 10:17

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Türkiye gazetesine önemli açıklamalarda bulundu.

Yönter; sözleşmeli uzman çavuşların kadroya alınacağını belirterek, Orduevlerine uzman çavuşlarının da eşiyle çocuğuyla birlikte girmesi gerektiğini söyledi.

“TSK’nın bel kemiği uzman çavuşlar...”

Kendisini uzman çavuş gibi jandarma gibi hissettiğini belirten Yönter; bu askerlerin çözülmesi konusunda bütün samimiyetleri ile çalıştığını, meseleye siyasi bakmadıklarını, oy hesabı yapmadıklarını, uzmanların TSK’nın bel kemiği olduğunu, şu an dağda taşta beka mücadelesi verdiklerini dile getirdi.

“Şehit olunca cennete giriyorlar ama…”

“Fırat’ın doğusunu yerle yeksan edeceksek bunu uzman çavuşlarımız yapacak” diyen Yönter, uzman çavuşların artık kadro istediğini, söz aldıklarını bunu oldu olarak gördüklerini, uzman çavuşların gösterilen her hedefe ulaştığını, uzman çavuşların şehit olunca cennete gittiğini ama orduevine bile giremediğini, ordu evlerinin artık uzman çavuşlara da açılması gerektiğini, ailesiyle birlikte buralarda vakit geçirebilmeleri gerektiğini, bunun olacağına inandığını söyledi.