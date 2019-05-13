MHP'li vekil ile Ali Türkşen, sosyal medyadan kozlarını paylaştı!

MHP'li vekil Cemal Enginyurt'un Ali Türkşen'le sosyal medyadan girdiği polemik olay oldu.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 10:20

Tanrı dağlarında uluyarak gündeme gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un bir süre önce İyi Parti’den ayrılan Ali Türkşen’le girdiği polemik olay oldu.

Twitter'da açıklama yapan Enginyurt "3 beğeni fazla alırım, 5 takipçim fazla olsun diye, Cem Yılmaz’ın şeyini ağzına almak sana yakıştı mı? Ali! hain ruhlu paylaşımın, Devlet Bey'e itibar kaybettirmez, lakin Cem’in şeyi sana yeni kimlik kazandırır" ifadelerini kullandı.

"Her şey güzel olacak" polemiği

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul belediye seçimlerinin yenilenmesi kararını eleştiren sanatçılara tepki göstermiş, "Ben, Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem" demişti. Ali Türkşen de, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından, "Cem Yılmaz’ın da çok şeyindeydi..." şeklinde bir yanıt vermişti.

Enginyurt'tan tartışma yaratan tweet

MHP'li Enginyurt ise, Türkşen'in bu sözlerini hedef alarak, Bahçeli'ye sahip çıktı. Enginyurt, "Ali Türkşen, Şerefli Türk Ordusunun, Şeref’ini satılığa çıkarmış zavallısı. 3 beğeni fazla alırım, 5 takipçim fazla olsun diye, Cem Yılmaz’ın şeyini ağzına almak sana yakıştı mı? Ali! hain ruhlu paylaşımın, Devlet Bey'e itibar kaybettirmez, lakin Cem’in şeyi sana yeni kimlik kazandırır" dedi.

"Telefon kırıp, dağa taşa uluyan kişiymiş"

Ali Türkşen ise, MHP'li Enginyurt'un bu sözlerine çok sert bir yanıt verdi.

Enginyurt'u tanımadığını ifade eden Türkşen, "Yiğidim buradan boş sallama, yakın düşeriz bir gün laf çakmak nasıl olur kısa mesafeden gösteririm ben sana. Türk Ordusunun şerefini iki paralık edenlerle yan yana durmaya devam..." dedi. Türkşen, daha sonra takipçilerinden özür de dilerken, "Şahsı tanımam derken gerçekten şahsen tanımam. Hatırlatılınca hatırladım. Telefon kırıp, dağa taşa uluyan kişiymiş. Muhatap aldığım için takipçilerimden özür dilerim. Nadiren yaptığım için twitimi silmiyorum. Burada dursun. (Hay Allah, uluyan adamı muhatap aldık gece gece)" diye belirtti.