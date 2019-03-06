MHP'li isimden, Cumhur İttifakı'na zarar verecek açıklama

MHP'li Oktay Vural, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda isim vermeden AK Partili milletvekillerine yüklendi.

Güncellenme 06 Mart 2019 16:44

MHP eski Milletvekili Oktay Vural, isim vermeden AK Partili milletvekillerine yüklendi. Bazı AK Partili isimlerin kullandığı ifadeleri eleştiren Vural; bu sözlerin inanç dünyamızda yeri olmadığını, aklın ve idrakin olmadığı yerde cehaletin, sorumluluk bilincinin olmadığı yerde de zulüm olduğunu söyledi.

“Emanet nedir?”

"Oy verin berat belgesini alırsınız", "Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak" sözlerini hatırlatan Vural; bu sözlerin Müslümanlara yakışmadığını, “Emanet kime bırakılmıştır? Emanet nedir? Sorumluluğumuz nedir?” sorularını sordu.

Ayetlerle örnek verdi

Emanetin sahibinin insan olduğunu belirten Vural paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

"Biz emaneti, göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, (sorumluluğundan) korktular. Onu insan yüklendi. Doğrusu insan çok zalim, çok cahildir."(Ahzab, 72)

Emanet nedir? Devasa yer, gök ve dağların yüklenemediği bu emanet akıl, idrak ve sorumluluk bilincidir. İnsanın, görevini layıkıyla yerine getirebilmesi için selim bir akla; akla yön verecek sağlam bir idrake; akıl ve idrakin tespitlerini uygulamada sorumluluk bilincine ihtiyacı vardır.

İnsan bu emaneti yüklenebilecek, gereğini yerine getirebilecek kapasitede yaratılmıştır. "Emanetleri ehline vermenizi emreden" Allah da emaneti muhakkak ehline vermiştir. O, kuluna gücünün yetmeyeceği hiçbir şeyi yüklememiştir. Yani emaneti başkalarının üzerine yükleyemezsiniz.

"Bilgi sahibi olmadığınız şeyin peşinden gitmeyin. Gözler ve kulaklarda sorumludur. Şehadet edecektir."(İsra,36)

"Onların kalpleri vardır, anlamazlar, gözleri vardır görmezler, kulakları vardır duymazlar. Bunlar hayvanlar gibi hatta daha aşağıdırlar. İşte bunlar gafillerdir." (Araf,179)

"İnsan yaptığı işten ve davranıştan, söylediği sözden sorumludur. O halde insan olarak asıl sorumluluğumuz akıl, idrak ve sorumluluk bilincini kullanmaktır. Aklın ve idrakin olmadığı yerde cehalet; sorumluluk bilincinin olmadığı yerde de zulüm vardır."

Bunlar dikkate alındığında emaneti yüklenen insan iki zor soru ile imtihandadır: Biri zulüm, diğeri cehalettir. Bu imtihandan kurtaracak şefaatçi de yoktur. Mazereti de yoktur. Kendimizden sorumluyuz. "De ki; herkes kendi haline uygun yolda hareket eder." Ne ekerseniz onu biçersiniz!