MHP'li isimden Arınç'a: Biri bunu sustursun!

Cemal Enginyurt, Bülent Arınç'ın MHP'nin Manisa adayı hakkında kullandığı ifadeleri sosyal medya hesabından eleştirdi.

Güncellenme 18 Mart 2019 16:43

MHP Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti’de üst düzey görevler yapan ve aktif siyaseti bırakan Bülent Arınç için, "Biri bunu sustursun" ifadelerini kullandı.

“Biri bunu sustursun"

Arınç'ın MHP Manisa Adayı Cengiz Ergün için söylediği "Manisa'dan çeksin ayağını artık" sözlerine MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "MHP düşmanlığına devam ediyor. Biri bunu sustursun" dedi.

MHP’lilere salonu terk ettiren sözler

Arınç'ın, MHP adayı Cengiz Ergün için "3 dönemi dolacak, gitsin İzmir'e büyükşehir belediye başkan adayı olsun. Manisa'dan çeksin ayağını artık" açıklaması üzerine MHP'liler salonu terk etti.

Enginyurt’tan çok sert cevap

Enginyurt da Arınç'ın bu sözleri sonrası sosyal medya hesabından, "MHP düşmanlığına devam ediyor. Adam her fırsatta, 'beka yoktur', MHP Manisa adayına giydirme ne ararsan var. Biri bunu sustursun” açıklamasını yaptı.