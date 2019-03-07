MHP'li isimden Arınç'a ağır sözler!

MHP milletvekili Enginyurt, “Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok" diyen Arınç'a sert sözlerle yüklendi.

Güncellenme 07 Mart 2019 12:27

MHP’li Cemal Enginyurt, Türkiye’nin beka diye bir probleminin olmadığını söyleyen Bülent Arınç’a "Seni bu Millet iyi tanıyor, tabi sen ve vatan haini hocan için Beka sorunu yok" sözleri ile tepki gösterdi.

Arınç ne demişti?

TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki'nin toplantısında, “Şu anda ülkede beka diye bir sorun yok. Nereden çıktı bu beka meselesi. Seçim stratejimiz doğru değil” dediği ileri sürüldü.

Enginyurt’tan sert sözler

Bahsi geçen iddialar, MHP’nin Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt'u çok kızdırdı. Sosyal medya hesabından paylaşım yağan Enginyurt, “Bülent Arınç ‘BEKA sorunu yok, nereden çıktı bu BEKA sorunu’ demiş. Kabahat sende değil, seni adam yerine koyarak o toplantıya çağıran da. Seni bu Millet iyi tanıyor, tabi sen ve Vatan haini hocan için BEKA sorunu yok. Size inadına, BEKA İÇİN MİLLİ KARAR, CUMHUR İÇİN İSTİKRAR” ifadelerini kullandı.