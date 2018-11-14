MHP'li belediye başkanına silahlı saldırı!

Hasanbeyli Belediye Başkanı Koca ve yanındaki belediye çalışanı, başka bir grupla silahlı çatışmaya girdi. Peki kavganın nedeni ne?

Güncellenme 14 Kasım 2018 10:06

Hasanbeyli Belediye Başkanı Alpaslan Koca beraberindeki belediye çalışanı Burak Başaran ile hastane kafeteryasında, oğlunun arkadaşı Murat Karakaya ve ekibi ile çatışmaya girdi. İki grup arasındaki silahlı kavgada Başkan Koca ve Karakaya dizlerinden yaralanırken, Başaran ise vücudunun bazı yerlerinde yaralandı.

Silahlı çatışma çıktı

Olay, saat 21.45’te Osmaniye’nin merkezine bağlı Mehmet Akif Ersoy mahallesi Atatürk caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanede yaşandı. Bir yakınını hastaneye getiren Başkan Koca, hastanenin önünde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Özel harekat bölgeye intikal etti

Koca’nın yanında bulunan ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi yaralanırken, bu kişilerin hemen ameliyata alındığı kaydedildi. Olay sonrası bölgeye özel harekat, TEM ve asayiş sevk edildi. Bölgeyi çeviren ekipler, isimleri henüz gizli tutulan 10 kişiyi gözaltına aldı.

Özel bir hastanenin kafesinde çatıştılar

Olayla ilgili detaylar ortaya çıktı. Buna göre Başkan Koca ve yanında belediye çalışanı Başaran, hastanenin kafesinde oğlunun arkadaşı olduğu öğrenilen Karakaya ve grubu ile silahlı kavgaya girdi. İki grubun çatışması sonrasında Başkan Koca ve Karakaya dizlerinden yaralanırken, Başaran'ın ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı öğrenildi.

Başaran’ın durumu kötü

Koca ve Karakaya’nın durumunun iyi olduğu belirtilirken kaldırıldıkları hastanenin müdürü Ali Daşçı, Başaran’ın durumunun kötü olduğunu açıkladı. Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Başaran'ın tedavisine burada devam edildiği bildirildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Hemen ameliyata alındılar

Hastanenin Başhekimi Recep Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, saldırı sırasında bacağından yaralanan Koca ve Karakaya’nın hemen ameliyata alındığını belirtti.

Hayati tehlike yok

Koca ve Karakaya’nın sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden başhekim, Koca ve Karakaya’nın ameliyatını olduğunu, genel durumlarının iyi olduğunu, hayati bir tehlikenin olmadığını, yoğun bakımda tedavilerinin sürdüğünü, akciğerinden vurulan kişinin Osmaniye Devlet Hastanesi Göğüs Cerrahi Bölümüne sevk ettiklerini söyledi.