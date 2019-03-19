MHP'den teşkilatlara "provokasyon" uyarısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, teşkilatlara gönderdiği genelgede, olası bir provokasyona karşı uyarıda bulundu.

Güncellenme 19 Mart 2019 12:46

MHP, 31 Mart yerel seçimleri öncesi teşkilatlara “provakasyonlara karşı dikkatli olun” genelgesi gönderdi.

“Emanetin ehline verilmesi hayati önem arz ediyor”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından teşkilatlara gönderilen genelgede; yerel seçimlerde emanetin ehline verilmesinin Türkiye’nin geleceği, milletin birlik ve dirliği açısından hayati önem arz ettiği belirtildi.

“Cumhuriyetimizin bekası açısından elzemdir”

Genelgede, “Yerel yönetimlerde ve yerel meclislerde görev alacak seçilmişlerin, milletin birlik ve bütünlüğünü titizlikle gözeten, Türkiye’nin varlık ve bağımsızlığına namus ve şeref ölçüsünde sadık kimseler olması, Cumhuriyetimizin bekası açısından elzemdir” ifadeleri kullanıldı.

“Millet İttifakı kazanmaktan çok kaybettirmek istiyor”

Millet İttifakı’nın stratejisini seçim kazanmaktan çok kaybettirmek üzerine kurduğunu dile getiren Yalçın’ın gönderdiği genelgede, “Bu kirli strateji her ne kadar muhataplarınca inkâr edilse de gizli ortak konumundaki PKK’nın siyasi kanadının sözcüleri vasıtasıyla kamuoyuna deklare edilmiştir” denildi.

MHP’ye yönelik provokasyonlara karşı teşkilatların dikkatli olmasını isteyen Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, genelgede şu ifadelere yer verdi:

Provokasyonlara karşı uyarı

Bu hakikatler karşısında, 31 Mart’ta emeline nail olamayacağı şimdiden belli olan zillet ittifakının gizli ve açık yandaşlarınca birtakım hırçınlık ve taşkınların sergilenebileceği, tahrik edici eylemlerin sahnelenebileceği değerlendirilmektedir.

O sebeple Cumhur İttifakı’nın iki mimarından biri olan MHP’ye yönelik provokasyonlara karşı teşkilatlarımız ve mensuplarımızın dikkatli, müteyakkız ve uyanık olması büyük önem arz etmektedir.

Teşkilatlarımızda görev alan fedakâr ve çalışkan dava arkadaşlarımız; kampanya faaliyetlerini hem Ülkücü camiaya yakışır olgunluk içerisinde hem de mensup oldukları necip ve kahraman millete hizmet sunmak üzere kadrolarını seferber etmenin sevinci ve vakur heyecanı içinde sürdürmelidir.”