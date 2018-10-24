MHP'den Melih Gökçek hamlesi!

Yerel seçimlerde AK Parti ile ittifaka kapıları kapatan MHP'nin Ankara için Melih Gökçek'i düşündüğü iddia edildi.

Güncellenme 24 Ekim 2018 12:38

MHP kaynakları, Mart 2019 seçimlerinde Ankara için Melih Gökçek’in gösterileceğini iddia etti. Kaynaklar, Ankara için Gökçek’le görüşeceklerini söyledi.

MHP kulislerinde, Ankara için Melih Gökçek isminin geçtiği ve görüşmeler sonrası durumun netleşeceği konuşuluyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilerleyen günlerde Melih Gökçek’le bir görüşme yapması bekleniyor.

Bahçeli, dün MHP Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada yerel seçimlerde ittifak arayışında olmadıklarını belirterek AK Parti ile ittifaka kapıları kapatmıştı ve İstanbul’dan da aday çıkaracaklarını söylemişti.

Seçime kendi adayları ile girecek olan MHP’de aday belirleme çalışmaları hızla sürüyor. Bu kapsamda açıklama yapan MHP kaynakları, "Henüz bir görüşme olmadı, muhtemelen bir teklif götürülecektir" bilgisini verdi.