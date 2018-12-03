MHP'den Mansur Yavaş hakkında flaş açıklama

MHP'li Sadir Durmaz, CHP ve İyi Parti'nin ortak adayı Mansur Yavaş hakkında açıklamalarda bulundu.

Güncellenme 03 Aralık 2018 12:52

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlerde CHP ve İyi Parti’nin Ankara adayı olacağı iddia edilen Mansur Yavaş hakkında açıklamalarda bulundu. Durmaz, Yavaş’ın MHP'den ayrılma gerekçesinin 'partiyi CHP'lileştirdiniz' olduğunu, şu an ise CHP'nin adayı olmaya çalıştığını söyledi.

"Partiyi CHP'lileştirdiniz" diye MHP’den ayrılmıştı

Durmaz, Mansur Yavaş’ın hiçbir koşulda şansının olmadığını düşündüğünü, şöhretinin kendisinin çok önünde olan bir konuma taşındığını, MHP’den ayrılırken en önemli gerekçesinin "Partiyi CHP'lileştirdiniz" olduğunu, böyle bir ayrılma sebebi varken CHP’den aday olmaya çalışmasının da anlaşılır olmadığını, burada CHP’nin acziyetinin söz konusu olduğunu, kendi tabanından ve kendi anlayışından aday yapabileceği kimsenin kalmadığının anlaşıldığını, Mansur Yavaş’ın "Rozetsiz" diyerek esasında aday olduğu partiyi dışarıda bırakmaya çalıştığını, "Rozetsiz"in tek karşılığının bağımsız aday olmak olduğunu, en iyi rozetsizliğin bağımsızlık olduğunu, Mansur Yavaş’ın bunu deneyeceğini ileri sürdü.

CHP, HDP ve İyi Parti’yi buluşturmaya çalışıyor

CHP'nin bir taraftan da HDP ile arka bahçe siyaseti yürüttüğünü ifade eden Durmaz, diğer taraftan da İyi Parti ile buluştuğunu da bilmesi gerektiğini, her ikisini bu süreçte ortaklaştırmaya çalıştığını, Yavaş’ın MHP tabanından kesinlikle destek göremeyeceklerini bütün samimiyetiyle inandığını söyledi.