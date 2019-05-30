MHP'den Maçoğlu'na "Dersim" tepkisi!

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Tunceli'nin ismini "Dersim" olarak değiştirmek isteyen Maçoğlu'na tepki gösterdi.

Güncellenme 30 Mayıs 2019 14:12

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu “Dersim” kararı nedeni ile devlete meydan okumakla eleştirdi.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan MHP’li Büyükataman, Tunceli’nin balballar, koç-koyun heykelleri, koçbaşı damgaları, halılara ve kilimlere nakış nakış işlenen motifleriyle kadim bir Türkmen şehri olduğuna değinerek, oldubitti ile bir isim değişikliğine gidilmeye çalışıldığını ve devlete meydan okunmak istendiğini belirtti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bu sakat ve bölücü zihniyetin temsilcilerine gereken cevabı verdiğini anımsatan Büyükataman, gereğinin yapılması konusunda ilgili makamların da göreve çağrıldığını belirtti.

“Ömrümüzü adadığımız milletimize kin kusmayız”

Bu toprakların her bir karışının şehit kanlarıyla vatan yapıldığını ve şehit kanlarıyla vatan olarak kalmaya devam edeceğine işaret eden Büyükataman, bayrağın, Türk milliyetçilerinin kanı, vatanın da Türk milliyetçilerinin fedakarlıklarıyla bugünlere geldiğine değindi.

Ülkenin her bir insanının bu vatanın eşit ve değerli bir vatandaşı, Türk milletinin şerefli bir mensubu olduğuna dikkati çeken Büyükataman, şunları kaydetti:

"Ömrümüzü adadığımız milletimize kin kusmayız aksine onun için kan kusar, kızılcık şerbeti içtik deriz. Tuncelili vatandaşlarımızı bölücü ve sakat zihniyetlerin keyfi uygulamalarına mahkum bırakacak değiliz. Türk milletine bir bütün olarak bakamayan, kökü dışarıda bozuk zihniyetlerin Türk milliyetçilerine söz söylemesi komiktir, Türk milletinin nezdinde yok hükmündedir. Milliyetçi Hareketin Sayın Genel Başkanı gitmesi gereken yere rahat rahat gider ve oradaki vatan ve millet düşmanları rahatsız olur. Milliyetçi Hareketin Sayın Genel Başkanı dik ve asil duruşu ile bir yere giderken vatan ve millet düşmanlarının dizleri titrer, dizlerinin bağı çözülür."