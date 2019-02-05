MHP'den İlber Ortaylı'ya sert eleştiriler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, İlber Ortaylı'nın Ülkücüler hakkında yaptığı açıklamalara cevap verdi.

Güncellenme 05 Şubat 2019 20:33

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İlber Ortaylı’nın açıklamalarına yazılı cevap verdi.

“Milyonlarca Ülkücü incindi”

Ortaylı'nın ilmine, birikimine saygılarının bulunduğunu belirten Yalçın, Cumhuriyet tarihi hususunda fikir belirtmesinin gülünç olduğunu söyledi.

Yalçın, Ortaylı’nın siyasete girdiğini, bu kapsamda MHP’ye ayar vermeye kalkıştığını, Ülkücü camianın acılarını küçümsediğini, bunun büyük bir yanlış olduğunu, başkalarının acılarına saygılı olmanın erdem olduğunu, bu konuda empati yapmak için akademisyen olmanın gerekli olmadığını, sadece insan olmanın yeterli olduğunu, Ortaylı’nın ülkücülerin yaralarını kanattığını milyonlarca ülkücüyü incittiğini belirtti.

“Ortaylı, Ülkücülere saygısızlık yaptı”

Ülkücü hareketin, 12 Eylül 1980 askerî darbesi sonrasında çok büyük acılar çektiğini hatırlatan Yalçın, Ülkücülerin Mamak’ta çok şiddetli işkencelere maruz kaldığını, kederin hala taze olduğunu, hala içlerinin kan ağladığını, sorumlularının hala hafızalarda olduğunu, Ortaylı’nın masunken asılan gençlere saygısızlık yaptığını, işkence gören ve bu nedenle sakat kalanların bu açıklama sonrası incindiğini ifade etti.

“Kendi alanı dışına çıkıp rezil olmasın”

Yalçın, Ülkücülerin artık Ortaylı’ya saygısı kalmadığını, siyasetin kendini kibrin yırtıcı pençesine kaptırmış egoların işi olmadığını, Ortaylı’nın siyaseti bilenlere bırakması gerektiğini, kendi alanı dışına çıkıp rezil olmaması gerektiğini söyledi.