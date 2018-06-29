MHP'den flaş YÖK hamlesi!

MHP'nin yeni sistemde bakanlıklara talip olmadığı ama AK Parti'den YÖK Başkanlığını istediği iddia edildi.

Güncellenme 29 Haziran 2018 15:19

Yeni Akit Gazetesi'nin iddiasına göre, MHP, AK Parti'den YÖK'ü istedi. AK Parti ise MHP'nin bu talebine olumsuz yanıt vermediği ileri sürüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni hükümet için çalışmalarına devam ederken, bir yandan da MHP’yi de yönetime katma noktasında gelen önerileri değerlendirdiği belirtilen haberde, MHP'nin bakanlık konusunda ısrarcı olmadığı, YÖK Başkanlığı'na talip olduğunu iddia edildi.

FETÖ'nün özellikle üniversitelerde aktif olması sebebi ile MHP'den çok sayıda ismin tasfiye edildiği biliniyor. MHP'den bir ismin bu görev için seçileceği öne sürülürken, AK Parti’nin de bu talebe sıcak yaklaştığı kaydediliyor. MHP’nin YÖK başkanlığı için düşündüğü belirtilen iki ismin de kadın olması dikkat çekti.