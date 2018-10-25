MHP'den flaş haberler peşi peşine geliyor! İstanbul adayı kim olacak?

Ankara'dan Melih Gökçek'i aday göstereceği iddia edilen MHP'nin İstanbul için de bomba bir isim düşündüğü ortaya çıktı.

Güncellenme 25 Ekim 2018 11:54

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapmayacağını açıklayan MHP’den, bomba haberler gelmeye devam ediyor. Dün Ankara için Melih Gökçek’i düşündükleri iddia edilmişti.

Gökçek, AK Parti oylarını böler

Gökçek’in bu konuda kararın belli olmadığı belirtilirken, “bir konsensus olması halinde MHP'den aday olmayı düşündüğü” ileri sürüldü. Öte yandan Gökçek’in MHP’den aday olması Ankara’da AK Parti oylarını bölebileceği de kulislerde konuşuluyor.

MHP her ilde kazanma hesapları yapıyor

Özellikle Ankara’da Melih Gökçek’in büyük bir seçmen kitlesinin olduğu, MHP’nin her ilde kazanma hesapları yaptığı iddia edildi.

Güvenilir isimleri aday yapacak

Bu kapsamda 1398 belediye başkan adayını belirlemeye başlayan MHP, ‘halk nezdinde sevilen, güvenilir, halka hizmet etmiş' isimlere öncelik veriyor.

Hedef, kazanmasa bile çok oy almak

İstanbul dahil her yerde aday gösterme kararı alan MHP yönetimi, her ilde seçimi kazanmayı, 'kazanamasa da en çok oyu almayı' hedefliyor.

Neden Gökçek?

Gökçek isminin de bu anlayıştan yola çıktığı düşünülüyor. Öte yandan Gökçek’in MHP’nin baştan beri aklında olan bir isim olduğu, bu doğrultuda değerlendirmeye alındığı belirtildi.

İstanbul için de bomba bir isim düşünülüyor

MHP yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için de 'Gökçek gibi sürpriz bir isim üzerinde müzakere yaptığı' öğrenildi.