MHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "bozkurt" teşekkürü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mersin'de yaptığı Bozkurt işaretinin ardından MHP'den ilk kez açıklama yapıldı.

Güncellenme 16 Mart 2018 11:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Mersin'de "Bozkurt" işareti yapmasının ardından MHP'den ikl tepki geldi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, bu olayı 'nezaket' olarak değerlendirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Ünal, açıklama yapmıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Mersin kongresinde Rabia'yı sayarken "Tek millet, tek bayrak, tek devlet, tek vatan" dediği sırada önce bozkurt işareti yapmıştı. Daha sonra da "Rabia" işareti yaptı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Erdoğan'ın bozkurt işareti yapmadığını 'rabia'yı sayarken bu işaretin kadraja girdiğini söylemişti.

Kılıçdaroğlu da 2014'te "Bozkurt" işareti yaptı

MHP ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bozkurt" işareti yaptığını belirtti. Konuyla ilgili açıklama yapan CHP'ye tepki gösteren MHP'li Karakaya şunlar söyledi: "Sayın Kılıçdaroğlu ne zaman ve ne maksatla yapmıştı? Cumhurbaşkanı ne zaman ve ne maksatla yaptı? Allah'tan Kılıçdaroğlu da bozkurt işareti yaptı. Eğer Kılıçdaroğlu yapmamış olsaydı CHP, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı işareti nerelere koyup yorumlar yapardı. 2014 yılında yaptı Kılıçdaroğlu bozkurt işaretini. Ankara'daki MHP'lilerden oy istemek için yaptı. Bir miktar başarılı oldu, Melih Gökçek'e de kazandırdılar belediye başkanlığını. MHP'lilerin oyları tepkisel olarak Gökçek'e gittii

Erdoğan'a teşekkür etti

Sayın Cumhurbaşkanı Mersin'e gittiğinde özellikle ittifaktan sonra MHP'lileri selamlamak için nezaket işareti, daha doğrusu davranışı olarak bozkurt işareti yaptı. Biz kimseye yasak getirmiyoruz. Teşekkür ederiz."