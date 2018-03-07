MHP'den Cumhur ittifakı açıklaması!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, basın mensuplarına Cumhur ittifakı hakkında açıklama yaptı.

Güncellenme 07 Mart 2018 17:02

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, AK Parti ile yapılacak seçim ittifakı konusunda açıklamalarda bulundu. TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yalçın, Cumhur ittifakında sadece AK Parti'nin ve MHP'nin olacağını, diğer partilerin ise AK Parti listesinden seçime gireceğini söyledi. Yalçın erken seçimin Türkiye'nin menfaatine olmayacağını söyledi.

Cumhur ittifakının oy oranı hakkında da bilgi veren MHP'li Yalçın, oyların yüzde 70'e vardığını sahada ise yüzde 60-65 civarında oy olacağını belirtti.

CHP'nin parti ziyaretleri hakkında da değerlendirme yapan Yalçın, "Bu, ittifakın ön alıştırmaları" dedi.

İttifak teklifinin Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi ile ilgili konuşan Yalçın, "Ne Anayasa Komisyonu'nda ne de genel kurulda değişiklik olmaz, 26 madde geldiği gibi çıkar" şeklinde konuştu.