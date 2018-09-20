MHP'den CHP'ye "vatan hainli" cevap!

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, CHP'li Özel'in sözlerini sert bir dille eleştirdi.

Güncellenme 20 Eylül 2018 13:03

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerel seçimlere yönelik yaptığı açıklamada, kimseyle ittifak yapmayacaklarını, sadece seçmenleriyle ittifak yapacaklarını söyledi.

MHP'nin sahada 'Bizim' dediği seçmenin yüzde 90’ının 2014'te kaldığını belirten Özel, MHP’nin neredeyse onun karşısındaki adayda birleşmeye ant içmiş durumda olduğunu, MHP tepede ittifak yaparken tabanda o günkü MHP seçmeniyle kendilerinin gönül ittifakı olduğunu iddia etti.

“Hiçbir MHP’li vatan hainleriyle birlik olanlarla gönül bağı kurmaz”

MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, CHP kanadından gelen bu sözlere sert cevap verdi.

Sosyal medya hesabından iddialara cevap veren Büyükataman, "MHP seçmeniyle gönül ittifakı olduğunu söyleyen Özgür Özel, gündüz düşleri görmektedir. Özel’in bahsettiği şey insanın doğasını inkâr anlamına gelecektir. Hiç melekle şeytan bir araya gelir mi? Hiçbir MHP’li vatan hainleriyle birlik olanlarla gönül bağı kurmaz” dedi.