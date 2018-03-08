MHP'den CHP'ye "seçim güvenliği" reddi!

CHP'nin kurduğu seçim güvenliği heyeti tüm siyasi partilerle görüşüyor. Bu kapsamda görüşme talep ettikleri MHP'de kendilerine ret cevabı geldi.

Güncellenme 08 Mart 2018 12:32

CHP'nin seçim güvenliğini görüşmek üzere kurduğu heyete MHP'den ret geldi.

AK Parti’ye de ziyaret yapılacak

CHP'nin seçim güvenliği heyeti, tüm partilere yaptıkları ziyaret sonrasında seçim güvenliği konusunda hazırladıkları raporu sunmak üzere AK Parti Grubu'na bugün ziyaret yapacak.

Çok sayıda parti ile görüşüldü

CHP heyeti daha önce, Vatan Partisi, SP, HDP, BBP gibi çok sayıda parti ile görüşme yaptı.

CHP oluşturduğu seçim güvenliği ile tüm partilerle görüşmeyi ve bu konuda hazırlanan raporu sunmak için AKP Grubu'nu ziyaret etmeyi planlamıştı.

Heyette kimler var?

Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun yer aldığı heyet bugün saat 12.00'de AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ı ziyaret edecek.

Rapor Elitaş’a sunulacak

Seçim güvenliği konusunda ziyaret ettikleri siyasi partilerinin görüşleri ile ilgili hazırlanan rapor heyet tarafından Elitaş'a sunacak.

MHP'den açıklama

Öte yandan, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "CHP'nin oyalama çabalarına itibar etmiyoruz. Bu yüzden talebi reddettik. Cumhur ittifakının ilke ve prensiplerine bağlı olarak hareket ediyoruz" dedi.