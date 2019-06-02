MHP'den bedelli askerlikte 27 yaş önerisi!

MHP bedelli askerlik için yağılacak kura çekimlerinde 27 yaş ve sonrasına öncelik verilmesini teklif etti.

Güncellenme 02 Haziran 2019 10:33

Yeni askerlik sistemi çalışmaları Meclis’e sunulmuştu. Bayram sonrasına bırakılan yasa için yeni telifler gelmeye devam ediyor.

Buna göre bedelli askerlik için ayrılan 145 binlik kontenjanla ilgili MHP’den yeni bir teklif sunuldu.

27 yaşını bitirene öncelik tanınsın

MHP yaptığı açıklamada, bedelli askerlik kura çekiminde "27 yaşını bitirenlere öncelik tanınır” şeklinde değişiklik yapılmasını istedi.

Doçent ve öğrencisi örneği

MHP, kanun teklifinde, 22 yaşını dolduran herkesin kura çekmek suretiyle bedelli askerlik yapmasını sağlayan maddeyle ilgili şunları söyledi:

“Bugüne kadar bedelli askerliğin gerekçesi belli yaşa gelmiş iş ve meslek sahibi kişilerin düzenlerinin bozulmaması idi. 32 yaşındaki doçent ile 21 yaşındaki öğrencisinin aynı kuraya katılıp 21 yaşındakine kurada bedelli askerlik çıkıp bir ay, 32 yaşındaki doçentin kura çıkmaması nedeniyle altı ay askerlik yapması nasıl izah edilecek?

Bu durumda kura çıkmayan doçent altı ay askerlik yapacak, öğrencisi bir ayda tezkere alacak şekle dönüşmez mi?

Bedelli askerlik kura çekiminde 27 yaşını bitirenlere öncelik tanınır şeklinde değişiklik yapılmalıdır."

Teklif bayram sonrası değerlendirilecek

AK Parti’den yapılan açıklamada, teklifin bayramdan sonra 11 Haziran’da Genel Kurul gündemine alınacağı ifade edildi.

Edinilen bilgiye göre teklif, genel kurulda görüşülmeden önce AK Parti grubu toplantısının ardından yapılacak kapalı bölümde, milletvekilleri ile de değerlendirilecek.

Bu arada diğer siyasi partilerin de eleştiri ve önerileri alınacak. Bunların ardından nasıl bir tavır alınacağı belirlenecek.