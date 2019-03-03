MHP'den anket hamlesi! TBMM'ye kanun teklifi verdiler

MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya; anketlerin gerçeği yansıtmadığını, bu nedenle Meclis'e kanun teklifi sunduklarını söyledi.

Güncellenme 03 Mart 2019 12:45

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya; anket sonuçların gerçeği yansıtmadığını gerekçesi ile TBMM’ye kanun teklifi sunduğunu, vermiş oldukları kanun teklifinin şu anda komisyonda olduğunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bu konu da rahatsızlığını dile getirdiğini söyledi.

“Bir aday yüzde 60’larda gösteriliyor”

Şu an bir anket sonucunda bir adayın yüzde 60’larda gösterildiğini belirten Karakaya, “Ama başka bir anket yayınlanıyor, aynı adayı yüzde 30 gösteriyor, yani bu kadar farklılığın olması şunu gösteriyor, demek ki burada bir güvensizlik var. Anketlerle ilgili künyeyi soruyorsunuz, bu anketi kime yaptınız bugün en basit bir anketin bilimsel esas ve kurallara uyarak maliyeti 30-40 bin lira. Türkiye genelinde çok daha fazla sadece bir ilden bahsediyorum" dedi.

“Anketin kim tarafından yaptırıldığı açıklanmalı”

Karakaya; anket sonuçları açıklanmadan önce kim tarafından, kaç liraya yaptırıldığı gibi hususların açıklanması gerektiğini ifade ederek, üç günde bir anket yayınlandığını, bunun destekçilerinin açıklanmadığını, sorulduğu zaman sır denildiğini, bu tip anketlerin kim tarafından yaptırıldığı, hangi bilimsel esaslara göre yapıldığı, verilerin nasıl analiz edildiği mutlaka anket sonucu açıklanmadan söylenmesi gerektiği, hatta bunu açıklamadan yayınlayan yayın kuruluşlarına dahi cezalar olduğunu belirtti.

“Anket yapılmadığı halde, yapılmış gibi yayınlayanlar var”

Anket yapmadığı halde yapmış gibi yayınlayanlar olduğunu iddia eden Karakaya, bunun televizyonlarda itiraf edildiğini, İstanbul Borsası'nda bir şirketin hisse senedinin manipüle etmenin hapis cezası olduğunu söyledi.

Karakaya açıklamalarına şöyle devam etti:

“Bu yasa çıksın bu düzenleme yapılsın, herkes bilimsel esaslara göre araştırmalarını yapsın. Biz de o araştırmanın güvenlik derecesinin ne olduğunu bilerek evlerin nasıl tespit edildiğini, örneklemenin nasıl seçildiğini hangi bilimsel esaslar kullanıldığını bilelim.

Dönüp, 'Bu ankete şu oranda güvenebiliriz, bu oranda güvenemeyiz' diyebilelim. Şu anda böyle bir şey yok, tamamen manipülasyon. Bu yasal düzenlemenin yapılması lazım. Bu konu gündeme geldi, hepimizin de bu düzenlemenin yapılması için gayret göstermesi lazım. Aksi takdirde bizi kandırıyorlar."