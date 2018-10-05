MHP'den Akşener'in evinin önüne giden gençler hakkında flaş karar!

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in evinin önünde toplanan gençler hakkında MHP'den de bir hamle geldi.

Güncellenme 05 Ekim 2018 15:36

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki sert atışma sonrası bir grup MHP’li genç Akşener’in evinin önünde protesto düzenlemişti.

İlçe teşkilatı hakkında flaş karar

Akşener evinin önünden çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı ve tepki gösterdi. Bunun üzerine MHP’den yeni bir hamle geldi. Parti yönetimi, Üsküdar İlçe Teşkilatını feshettiğini duyurdu.

Yalçın’dan açıklama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın yaptığı açıklamada, "Üsküdar İlçe Teşkilatı, İl Başkanlığı ve Genel Merkez'in bilgisi dışında hareket ettiği için görevden alınmıştır" ifadelerini kullandı.