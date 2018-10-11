MHP'den Akşener'e sert sözler!

MHP'den Akşener'e; “Partilileriyle MHP tabanı arasında kanlı bir kavga patlatma çabasına girmiştir.”

Güncellenme 11 Ekim 2018 14:25

MHP, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i sert bir dille eleştirdi. Partiden yapılan açıklamada, "Siz hangi ara MHP'den kovulma sebeplerinizi açıklayarak aklandınız da utanmadan sıkılmadan kamuoyunun önüne çıkma cesaretini gösterebiliyorsunuz" denildi.

“Adab-ı muaşeret yoksunu…”

Akşener’e yönelik sert eleştirilerin yer aldığı açıklamada, toplumsal barışı hedefe koymuş, cüretkar ve çılgın bir surette siyasetin, toplumun dinamiklerini dinamitlemeye koyulduklarını belirterek, “Bu hanım; bulunduğu mevkiden bir partinin genel başkanına nasıl hitap edileceğini, tepkileri anlayışla karşılanması gereken heyecanlı gençlerin nasıl olgunluk ve hoşgörüyle yatıştırılacağını bilmeyecek kadar adab-ı muaşeret yoksunu, politika fakiridir. Yaşını başını almış, torun tosun sahibi bir hanımken; ağabeyi yaşındaki bir siyaset ustasını çocukça kavgaya davet edecek kadar nadan ve cahil olduğunu sık sık göstermekten ince bir haz duymaktadır'' ifadeleri kullanıldı.

“Partilileriyle MHP tabanı arasında kanlı bir kavga patlatma çabasına girmiştir”

Akşener’in siyasetteki başarısızlığını örtmek için, MHP ile nereye varacağını kestiremediği bir münakaşa iklimi yaratarak havayı elektriklendirip bulandırmaya uğraştı ileri sürülen açıklamada, “MHP saflarındayken yaptığı densizlikler, huysuzluklar yetmemiş, şimdi de partilileriyle MHP tabanı arasında kanlı bir kavga patlatma çabasına girmiştir. Müdire Hanım, MHP ile kendi partilileri arasındaki gerginliği sorumsuzca kaşıyarak, siyasi tartışmayı bir sinir harbine, üste çıkıp galebe çalma yarışına döndürmeye çalışarak toplumsal barışı, huzur ve sükunu bozmayı hedeflemektedir. Bu konu, sadece sıradan bir siyasi polemik olarak görülemez. İP Müdiresinin ve şakirtlerinin tutumu; toplumda fitne, huzursuzluk ve karmaşa çıkarma planının bir parçasıdır" denildi.

“Ülkücü gençleri bilerek ve kasten tahrik etmekte”

Akşener'in toplumun sinir uçlarına maksatlı olarak bastığı iddia edilen açıklamada, "Bu hanım, Sayın Genel Başkanımızı seven milyonları, ona gönülden bağlı Ülkücü gençleri bilerek ve kasten tahrik etmekte; sadece camiamızın değil, bütün toplumun hassas sinir uçlarına maksatlı olarak basmaktadır. Başında bulunduğu partinin FETÖ elebaşının nefesiyle harlamaya çalıştığı ateşi pek çabuk söndüğünden, MHP muarızlığını benzin gibi dökerek köz halindeki hassasiyetleri alevlendirmek istemektedir" ifadeleri kullanıldı.

“Bu hanım; kavgaya baltayla, yangına körükle gitmektedir”

Adli ve idari makamların göreve davet edildiği açıklamada, "Bu hanım; kavgaya baltayla, yangına körükle gitmektedir. Ülkücüleri adli makamlar ve kolluk güçleriyle karşı karşıya getirmeye çalışan İP Müdiresi Meral Akşener'in, hem sosyal medya üzerinden hem de politika kürsüsünden sergilediği kışkırtıcı, gerginlik yaratıcı tavır konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz. Tahrik ve kaşımalar sonucu olayların istenmeyen bir seyir izlemesinin, böyle giderse cereyan edebilecek tatsız vakaların ve bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi ve hempaları olacaktır" denildi.