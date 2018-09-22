MHP'den AK Parti'ye "yerel seçimler" cevabı!

MHP'li Yalçın, "Ömer Çelik'in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır" dedi.

Güncellenme 22 Eylül 2018 21:52

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP ile AK Parti arasında FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasındaki millî mutabakat zemini doğrultusunda oluşan Cumhur İttifakı'nın resmiyete döküldüğünü, neticede iki partinin, 24 Haziran'da ittifak çerçevesinde seçimlere girdiğini hatırlattı.

“Kirli tezgâhlar da bozulmuştur”

Bu ittifakın gerek Cumhurbaşkanlığı seçiminde gerekse Genel Seçimler'de tarihî bir başarı kazandığını ve hem MHP hem de Ak Parti'nin seçimlerden istediğini aldığını kaydeden Yalçın, "Böylece Cumhur İttifakı'ndan rahatsız olan çevrelerin hesapları boşa çıkarılmış, Türkiye'nin geleceğini karartmaya yönelik kirli tezgâhlar da bozulmuştur" dedi.

“Fikrî mutabakat oluşmuştur”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamaları üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da olumlu değerlendirmeler geldiğini belirten Yalçın, “MHP ve AK Parti arasında yerel seçimlerde sınırlı ve makul bir ittifak zemini hazırlanması yolunda görüşmelere başlanması için fikrî mutabakat oluşmuştur. Daha sonra Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli; basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında, İstanbul'dan aday göstermeyeceklerini, bununla birlikte mevcut belediyelere yeniden talip olduklarını ifade etmiştir” ifadelerini kullandı.

“MHP ile aynı yerde durmadığımız ortadadır”

Yalçın, “Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın geleceği açısından iki düşündürücü hususun altını çizmiş bulunmaktadır. Birincisi Sayın Çelik, partimizin af yasası teklifi konusunda açıkça 'MHP ile aynı yerde durmadığımız ortadadır' diyerek şimdiden niyet beyanında bulunmuştur. İkincisi de yerel seçimlerle ilgili muhtemel ittifak konusunda, 'AK Parti her yerde seçimlere girecektir. Her ilçede aday çıkaracak şekilde partimiz çalışmalarını yürütüyor. AK Parti'nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil' şeklinde ifadeler kullanmıştır” dedi.

“Bir zafiyet olarak anlaşılması yanlıştır”

Çelik'in beyanlarına bakıldığında; Bahçeli’nin Cumhur İttifakı çerçevesinde yerel seçimlerle ilgili ortaya koymak istediği stratejinin algılanmadığını ve doğru anlaşılmadığının ortaya çıktığını belirten Yalçın, “Sayın Genel Başkanımızın 'İstanbul'dan aday göstermiyoruz' şeklindeki beyanının bir zafiyet olarak anlaşılması yanlıştır. AK Parti Sözcüsü Sayın Çelik'in, mesele enine boyuna taraflarca teati edilmeden, masaya yatırılmadan çıkış yapması hangi akla hizmet etmektedir. Sayın Ömer Çelik'in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.