MHP'de Taha Akyol bombası! Nereden aday olacak?

MHP kulislerinde, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler için iki bomba isim zikredildi.

Güncellenme 08 Kasım 2018 17:09

MHP, Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler için aday arayışlarını sürdürüyor. Bu kapsamda, İstanbul için Ali Müfit Gürtuna’nın ve ünlü gazeteci Taha Akyol’un ismi öne çıkıyor. MHP’de İstanbul için daha önce Bedrettin Dalan ismi zikredilmişti. Dalan ise böyle bir teklifin gelmediğini gelse bile kabul etmeyeceğini söylemişti.

Taha Akyol sürprizi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde devam etmeyeceğini açıklamasından sonra “MHP’nin İstanbul adayı kim olacak?” sorusuna cevap aranıyor. Bu kapsamda, Bedrettin Dalan isminin gündemden düşmesi sonrası Ali Müfit Gürtuna ve Taha Akyol isimleri öne çıktı.

Ali Müfit Gürtuna ismi de geçiyor

T24’ün haberine göre, siyasi kariyerine ANAP’ta başlayan ve İBB Başkanlığı da yapan Ali Müfit Gürtuna’nın adı kulislerde MHP’nin İstanbul adayı olarak zikrediliyor.

Akyol’a teklif gitti mi?

Öte yandan, bir süre önce Hürriyet gazetesinden ayrılan Taha Akyol’un da sürpriz bir şekilde aday olacağı iddia edildi. Usta isme bir teklif yapılıp yapılmadığı ise merak konusu.