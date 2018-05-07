MHP'de o vekiller aday adayı olmadı

MHP'li beş milletvekili 24 Haziran seçimleri için aday adaylığına başvuru yapmadı.

Güncellenme 07 Mayıs 2018 11:01

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde beş MHP'li milletvekili, aday adaylığı için başvuru yapmadı.

Hangi vekiller aday adayı olmadı?

Bahsi geçen isimler arasında, 2014'te yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde MHP ve CHP'nin çatı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu da var. Aday adaylığı için başvuru yapmayan diğer isimler ise, eski Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, İstanbul Milletvekili Atila Kaya, Kahramanmaraş Milletvekili Oğuz Tor ile Sakarya Milletvekili Zihni Açba.

Kimler aday adayı oldu?

Üç Mayıs'ta sona erecek aday adaylığı sürecinde MHP'ye yapılan başvuru sayısı bin 815 olarak açıklandı. 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığı önünde yaralanan Şinasi Kanat, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar da başvuru yapanlar arasında yer alıyor.