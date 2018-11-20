MHP'de "neden aday olmadım" istifası

Tekrar aday gösterilmeyen Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, MHP'den istifa etti.

Güncellenme 20 Kasım 2018 13:30

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, hayatının en zor basın toplantısını yaptığını belirterek MHP’den istifa ettiğini duyurdu.

MHP’den istifa etti

Konuşmakta zorlandığını dile getiren Kocamaz, kelimelerin boğazına düğümlendiğini, Mersin adına beklentisi olanların gönlüne su serpmek istediğini, hayatındaki en zor kararı verdiğini, elli yılı aşkın süredir içerisinde bulunduğu MHP’den istifa ettiğini, aldığı kararın Mersin’e ve ülkeye hayırlı olmasını temenni ettiğini, özellikle bugüne kadar bize destek veren, gönül veren, zor bir sürecin yaşandığını, kendisini sevenlerin tahriklere kapılmaması gerektiğini, Mersin gibi demografik yapısı karmaşık, kozmopolit bir kentte insanları bütünleştirmek mecburiyetinde olduklarını, bu sürecin kazasız belasız, kavgasız gürültüsüz şekilde sürdürülmesi gerektiğini söyledi.

İyi Parti’ye mi geçti

Aday olarak gösterilmemesinden sonra Kocamaz'ın İyi Parti ile görüşmeler yürüttüğü iddia edilmişti.