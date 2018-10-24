MHP'de kriz! Bahçeli o ismi görevden aldı

Bahçeli, MHP'lileri emeklilikte yaşa takılanlar konusunda olumlu oy vermeye teşvik eden Erhan Usta'yı görevden aldı.

Güncellenme 24 Ekim 2018 20:17

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Grup Başkanvekili Erhan Usta'yı görevden aldı.

Öneri dört partinin oyu ile kabul edildi

TBMM Genel Kurulu’nda İyi Parti’nin, emeklilikte yaşa takılanlara yönelik araştırma önergesinin bugün görüşülmesine dair grup önerisi CHP, İYİ Parti, HDP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmişti.

Cumhur İttifakı devam edecek mi?

Bu önerge MHP'de krize yol açtı. Bahçeli, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağını fakat Cumhur İttifakı'nın devam ettiğini belirtmişti.

Erhan Usta görevden alındı

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin Erhan Usta'yı önergeye 'evet' oyu verdiği için ve grubu da bu yönde oy kullanmaya yönelttiği için görevden aldığı öğrenildi.

AK Parti ret oyu kullandı, MHP çekimser kaldı

Yaşa takılanlarla ilgili düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda reddedildi. AK Parti ret oyu kullandı, MHP ise çekimser kaldı.