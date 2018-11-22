MHP'de FETÖ alarmı! Tek tek incelenecekler

MHP, aday adayları belirleme sürecinde FETÖ sızmalarına karşı önlem için müfettiş görevlendirdi.

Güncellenme 22 Kasım 2018 16:55

MHP, 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde aday adayı olacak isimler üzerinde çalışma yürütüyor. Genel Başkan Devlet Bahçeli, adayların partisinin kriterlerine uygun olup olmadığını belirlemek için teşkilatlar ve referanslarla görüşüyor. Öte yandan Bahçeli, parti müfettişlerini FETÖ sızmalarına karşı görevlendirdi.

Adaylar neye göre belirlenecek?

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlerde aday adaylığı konusunda partilerine yoğun ilgi olduğunu söyledi. Durmaz bu kapsamda; MHP’yi en iyi şekilde temsil edecek adaylar üzerinde çalıştıklarını ve kamuoyunda sevilen, sayılan, liyakat sahibi adaylarla yola devam edeceğini söyledi.

Parti müfettişleri görevlendirildi

Durmaz, teşkilatların temayülünün Genel Merkez açısından son derece önemli olduğunu, geçen seçimlerde teşkilatlara rağmen aday belirlemediklerini, teşkilatların talebinin, önerisi dışında belirlenen aday oranının yüzde 1 bile olmadığını, kamuoyu yoklamaları yaptırdıklarını, diğer seçimlerde olduğu gibi tüm aday adaylar için güvenlik soruşturması yapacaklarını, parti müfettişlerini ve yetkili partilileri göndererek bazı tespitler yaptıracaklarını belirtti.

Yeni sızmalara fırsat yok

Geçmişte tüm partiler gibi MHP’ye de malum terör örgütünün uzantılarının sızmaya çalıştığını ifade eden Durmaz, bu konuda ciddi tecrübeye sahip bir parti olduklarını, yeni sızmalara fırsat vermek istemediklerini, ince eleyip sık dokuduklarını, özellikle kripto FETÖ'cüleri ayıklamak için uğraştıklarını söyledi.