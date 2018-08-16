MHP, yerel seçimlerde AK Parti ile ittifak yapacak mı?

MHP'de yerel seçimler için aday belirleme sürecinin başladığı ve herhangi bir ittifakın söz konusu olmadığı belirtildi.

Güncellenme 16 Ağustos 2018 13:13

Yerel seçimler için aday belirleme çalışmaları şimdiden başladı. MHP ise Kurban Bayramı sonrası çalışmalara start verecek. İddiaya göre MHP, aday olarak ilk başta mevcut belediye başkanlarını değerlendirecek.

İttifak yapılacak mı?

Öte yandan parti yönetimi, seçimin az farkla kaybedildiği, çok adayın bulunduğu yerler ile son seçimde aday olan ve bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturdu. Buna göre MHP, yerel seçimde herhangi bir ittifak yapmayacak ve ortak aday çıkarmayacak.

Resmi bir çalışma söz konusu mu?

MHP, Mart 2019’da yapılması planlanan seçimler için şu an resmi bir çalışma başlatmazken, teşkilat ve adaylar bazında çalışmalarını sürdürüyor.

İlk başta adaylar belirlenecek

Bir önceki yerel seçimlerde bir buçuk yıl önceden adaylarını belirleyen ve sahaya indiren parti, bu seçimde de ilk olarak aday belirleme çalışmalarına yoğunlaştı. Aday olarak ilk başta mevcut belediye başkanlarını değerlendiren MHP, seçimin kritik sayılarla kaybedildiği, çok adayın olduğu ve son seçimde aday olan, halen bu talebi devam edenlerle ilgili bir portföy oluşturdu.

Aday belirlemede raporlar etkili olacak

MHP'de, aday belirlemede mevcut il ve ilçe belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin genel merkeze ulaşan ve bir nevi "karne" niteliğindeki raporlar etkili olacak.

Raporlar, Bahçeli’ye sunuluyor

MHP’de bahsi geçen raporları incelemek için oluşturulan ve çalışmaları hızlandıran heyet, hazırladıkları raporları belli aralıklarla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunuyor.