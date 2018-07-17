MHP ve CHP'den bedelli askerlik yorumu!

AK Parti'nin Meclis'e sunduğu bedelli askerlik yasasıyla ilgili MHP ve CHP'den açıklama geldi.

Güncellenme 17 Temmuz 2018 16:03

Milyonlarca gencin merakla beklediği bedelli askerlikle ilgili AK Parti, TBMM'ye yasa teklifi sundu.

Buna göre gençler, bedelli askerlikten; 25 yaşını dolduranlar 15 bin lira ödeyerek ve 25 gün askerlik yaparak yararlanacaklar.

MHP ne dedi?

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, "Plan Bütçe Komisyonu'nda torba yasanın görüşüleceği anlaşılıyor. Biz de gereken katkıyı vereceğiz. Bu konu hassas bir konu. Bizim askerliğe bakışımız diğer toplumlardan daha farklı. Bu yapıya halel getirmeyecek şekilde yapılması gerekir. TSK'nın ihtiyaçları ve birikme bakımından değerlendirmek gerekir" dedi.

CHP ne dedi?

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç de, "Bir kişinin veya birkaç kişinin aldığı kararlarla milletten elde edilen kaynaklar gereksiz yerlere kullanılmaması gerekir. Buradan elde edilen gelirler doğru kullanılsın. Asker aileleriyle, şehit aileleri için kullanılsın diye bakıyoruz. Biz bu konularla ilgi yazılar ulaşır ulaşmaz, doğru olan buydu diyoruz. Dışarıdan bakınca sadece muhalefet ediliyormuş gibi yansıtılıyor. Askerlerle ilgili bir gelir elde ediyorsak, bu gelirin mağdrun olan asker ailelerine aktarılması gerekir. Türkiye'nin yararına olan her şeyi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.