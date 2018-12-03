MHP tüzüğünde yer aldığı iddia edilen maddeye yalanlama

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, MHP'nin parti tüzüğüne dair sosyal medyada paylaşılan bilgilerin asılsız olduğunu söyledi.

Güncellenme 03 Aralık 2018 16:18

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Cumhur İttifakı'nın bazı ön yargıları yıktığını, bundan sonra hem ittifak hem de MHP aleyhinde algı faaliyetleri yürütüldüğünü söyledi.

İttifakı karalamaya çalışıyorlar

Yalçın; Cumhur İttifakı'na dönük kötüleme ve karalama çabalarının sonuç vermediğini, milletin ittifaka ve MHP’ye sahip çıktığını, 24 Haziran'da alınan başarılı neticenin, bu gerçeğin ispatı olduğunu ifade etti.

Yerel seçimlerde ittifak yapılacak olması panikletti

Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de gündeme gelmesiyle panik olan bazı çevrelerin bazı entrikalar peşinde koşmaya başladığını belirten Yalçın, bu kapsamda partileri üzerinden karalama kampanyası başlattıklarını söyledi.

İddialar asılsızdır

Yalçın, ‘MHP üyeleri ve adaylarının bir başka parti lehinde propaganda çalışması yapmasının kesin ihraç sebebi olduğu’nun ileri sürüldüğünü, bu iddiaların kesinlikle asılsız ve mesnetsiz olduğunu ifade etti.

Cumhur İttifakı yasal bir ittifaktır

MHP’nin tüzüğünde, "Kendi partisinin tutumu, politikaları ve yetkili kurullarca alınan kararlar aleyhinde bulunmak ve partiye zarar vermek" gibi eylemlerin ihraç sebebi olduğunu hatırlatan Yalçın, Cumhur İttifakı’nın gayrimeşru bir olgu olmadığını, TBMM'de milletvekillerinin oylarıyla kabul edilmiş yasal bir ittifak olduğunu, Cumhur İttifakı’nın anayasa ve yasalara uygun bir siyasi iş birliği olarak vücuda geldiğini, arkasında da demokratik meşruiyetini sağlamlaştıran güçlü bir halk desteği olduğunu söyledi.

Maksatlı yayınlarla ittifak zedelenmek isteniyor

Yalçın, kimi medya organlarının maksatlı yorum ve zorlama içtihatlarla Cumhur İttifakı'na zarar vermeye çabaladığını, bu çevrelerin Cumhur İttifakı'nı etkisiz hale getirecek somut bir suçlama, elle tutulur gözle görülür bir kusur bulamadıkları için hukuki metinleri saptırma yoluna illüzyonlara tevessül ettiklerini ifade etti.