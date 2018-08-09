MHP peşlerini bırakmıyor! Şimdi de hapislerini istedi

MHP, seçim döneminde kendilerini baraj altı gösteren veya düşük puanlık gösteren anket şirketleri için hapis cezası önerisinde bulundu.

Güncellenme 09 Ağustos 2018 16:38

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim döneminde MHP’yi baraj altında ya da olduğundan daha düşük puanla gösteren anket şirketleri için, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlara milletimiz 24 Haziran’da şamarı indirecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Şirketlere ağır sözler

Seçim sonrası harekete geçen MHP, ağır hakaretler yönelttiği anket şirketleri için Kamuoyu Araştırmaları ve Sonuçları’nın yayınlanmasına dair Kanun Teklifi hazırladı.

Hapis cezası önerisi

MHP teklifinde; yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacılara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilmesini öngördü.

MHP’den açıklama

Teklif hakkında TBMM’ye bilgi veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, özellikle seçim zamanlarında en fazla hedef yapılanın MHP olduğunu, bunu daha önce de ifade ettiklerini, bunun bir sahtekarlık olduğunu, artık bir dur demenin vakti geldiğini söyledi.

Kanunun amacını açıklayan MHP'li Karakaya, “Veri toplama ve analiz etme yoluyla ekonomik, sosyal ve siyasal araştırmalar yapan kuruluş ve kişilerin, bu araştırmaların yapılması, sonuçlarının açıklanması ve yayınlanmasına ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarına dair esasları ile bu alandaki etik ve meslek standartlarını düzenlemek” dedi.

Teklifin maddeleri ise şu şekilde:

Şeffaflık; kim için yaptığını, araştırmanın finansmanın kim tarafından karşılandığını ve tutarı belgeleri ile birlikte paylaşmak zorunda olacak,

İmha; Kişisel verilerin arşivlenerek başka çalışmalar ya da başka amaçlar için kullanımının önüne geçilmesi maksadıyla ilgili işlemler sonlandığında imha edilmesi zorunluluğu olacak,

Denetim; TÜİK anket şirketleri için denetim ve gözetim kurumu olacak,

Hapis cezası; Teklifteki koşul ve ilkelere aykırı olarak araştırma adı altında veya imasıyla kamuoyunu bir kurum, kuruluş, ürün, hizmet veya kişi hakkında olumlu ya da olumsuz yönlendirmek veya etkilemek maksadıyla yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan araştırmacı veya kamuoyu araştırma kuruluşunun sorumlu yöneticisi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak.