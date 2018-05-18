MHP o vekilleri neden liste dışında bıraktı

MHP'nin gece vakti açıkladığı adaylık listesinin dışında kalan sekiz milletvekili hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 15:24

MHP, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday listesini gece saatlerinde üç gün erken açıklamış bu haber gündeme bomba gibi düşmüştü. Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin bu hamlesi “İsteyen gidebilir, başka partilerden aday olabilir” mesajı verdiği iddia edildi. Ankara kulisleri ise Bahçeli'nin listeyi neden erken açıkladığını konuşuyor.

Liste gece vaktinde açıklandı

Siyasi partiler seçim takvimine göre milletvekili aday listelerini YSK'ya 21 Mayıs'a kadar bildirmesi gerekiyordu. Buna karşın MHP, 01:00 sularında aday listesini Twitter üzerinden kamuoyuna duyurdu.

Sekiz isim liste dışı kaldı

MHP'den aday adaylığı başvurusu yapan sekiz isim; Mehmet Parsak, Oktay Vural, Ahmet Kenan Tanrıkulu, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit, Mehmet Günal, Mehmet Necmettin Ahrazoğlu, Oktay Öztürk adaylık listesine alınmadı. Bu isimlerde listeye girmemesine en fazla şaşıran kişi ise Mehmet Parsak oldu.

Mehmet Parsak neden liste dışı kaldı?

Cumhurbaşkanlığı Sistemi’ne ilişkin Anayasa değişikliği paketi için AK Parti ile yapılan görüşmeleri MHP adına Mehmet Parsak yürütmüştü. Parsak, iki partinin birlikteliğini "Cumhur ittifakı tankın üzerinde oluştu" sözleriyle savunmuştu.

Bahçeli daha önce mesajı vermişti

Bahçeli, bazı isimlerle çalışmayacağının ilk işaretini 9'ncu kez genel başkan seçildiği ve Mart ayında yapılan kurultayda vermişti.

Neden liste dışı kaldılar?

Bazı isimlerin listeye alınmamasının sebebi olarak AK Parti ile yapılan Cumhur İttifakı'nı sorgulamaları olarak gösterilirken, sekiz ismin listede yer almayışının tek bir nedene bağlanamayacağı da vurgulanıyor.

İyi Parti’den aday olurlar mı?

Bahçeli'nin aday listesini erken açıklaması sonrası bu isimlere gidin mesajı vermesine karşın bahsi geçen isimlerin bir çoğunun partisinden istifa etmeyeceği veya başka bir partiden aday olmayacağı belirtildi.

O vekillerden açıklama

Adları İyi Parti ile anılan bazı isimler Hürriyet'e verdiği röportajda, MHP'nin kendi partileri olduğunu, başka bir yere gitmeyeceklerini söylerken İyi Parti kaynakları, kendilerinden vekil göstereceklerini düşünmediklerini zaten aday adaylığı sürecinin de tamamlandığını, bundan sonrasının Genel Başkan Meral Akşener'in takdiri olduğunu söylediler.