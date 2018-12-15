MHP o ili de AK Parti'ye bıraktı
MHP, Aydın Büyük Şehir Belediye Başkan adayını geri çekerek AK Parti'ye bir jest daha yaptı.
MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, partisinin belediye başkan adayı Ümmet Akın'ın "Cumhur İttifakı" görüşmeleri çerçevesinde aday olmayacağını duyurdu.
Konuyla igili açıklama yapan Pehlivan, MHP’nin Aydın'da büyükşehir belediye başkanlığı adayını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduğunu hatırlattı.
MHP, Aydın’dan aday çıkarmayacak
Pehlivan, ittifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın'ı büyükşehir belediye başkan adayı olarak kamuoyuna tanıttıklarını, son gelişen Cumhur İttifakı görüşmeleri çerçevesinde MHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümmet Akın'ın adaylığının geri çekildiğini, partisinin bu ilde aday çıkarmayacağını, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin emrinde, ittifak hassasiyeti içinde çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.