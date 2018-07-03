MHP o görevden almayı bu sözlerle eleştirdi!

MHP, HSK'nın Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alınmasını, "Bahçeli’nin Çakıcı'ya yaptığı ziyarete izin vermesi" olarak yorumlandı.

Güncellenme 03 Temmuz 2018 09:45

HSK Birinci Dairesi'nin Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar'ı görevden alması Ankara'da günün en çok tartışılan konusu oldu. MHP'li bazı isimler HSK'nın verdiği bu kararın arkasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Alaaddin Çakıcı'yı ziyaret için verdiği izinden kaynaklı olduğunu düşünüyor.

HSK Birinci Dairesi’nin Kırıkkale Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar’ın görevden alınarak Ankara Cumhuriyet Savcılığına atanmasına ilişkin MHP Genel Merkezi’nden ilk yorum geldi. MHP, bu kararı "Bayrakdar’ın Bahçeli’nin ziyaretine izin vermesi olarak” yorumladılar.

HSK, Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunan ve Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaaddin Çakıcı’nın basında yer alan açıklamaları üzerine resen inceleme başlatmıştı. Kurul, Bayrakdar’ın Kırıkkale Başsavcılığı görevinden alınarak, Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na atanmasına karar verdi.

Bahçeli, seçimler öncesinde Alaaddin Çakıcı’yı hastanede ziyaret etmiş ve fotoğraflar basında paylaşılmıştı. Bu görevden alınma Bahçeli’ye yakın kaynaklarca, “Sayın Bayrakdar’ın görevden alınma nedeni MHP Liderinin ziyaretidir” şeklinde yorumlandı.