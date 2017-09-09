MHP Lideri Bahçeli'den samimi görüntüler!

MHP Lideri Bahçeli, önce mağaza açtı, ardından bağdaş kurup yer sofrasında oturdu.

Güncellenme 09 Eylül 2017 14:04

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bir dizi açılış ve temel atma töreni için Isparta'ya geldi. Karayolu ile kente gelen Bahçeli, MHP Isparta İl Teşkilatı tarafından üniversite karşılandı.

Partililer tek tek toklaştı

Oluşan uzun kuyrukta kendisini bekleyen partililerle tek tek tokalaşan Bahçeli, daha sonra MHP'li Isparta Belediyesi'ni ziyaret etti.

Mağaza açılışı yaptı

Basına kapalı gerçekleştirilen kısa süreli toplantının ardından Bahçeli, hazırolda bekleyen zabıtaları selamladı. Devlet Bahçeli, Belediye Caddesi'nden yürüyerek, Ispartalı girişimci kadınlar ve Isparta Belediyesi'nin desteği ile oluşturulan Elizi Mağazası'nın açılışını gerçekleştirdi. Vatandaşların Bahçeli'ye büyük ilgi gösterdiği görüldü.

Bağdaş kurup yer sofrasında yemek yedi

Bahçeli'ye daha sonra yöresel yiyecekler ikram edildi. Bahçeli partililerle birlikte yer sofrasına oturdu ve yemekleri yedi.