MHP kalesinde, AK Parti'nin de adaylarını tanıtacak

MHP, Adana'daki aday tanıtım toplantısında AK Parti'nin adaylarını tanıtacak.

Güncellenme 22 Ocak 2019 12:26

Cumhur İttifakı’nı 31 Mart 2019’daki yerel seçimlerde de devam ettirme kararı alan AK Parti ve MHP, bazı illerin ilçe belediye başkan adaylarını açıklamıştı. Bu kapsamda AK Parti çoğu ilde, ilçe belediye başkan adaylarını tanıtırken MHP’nin de adaylarını tanıtmıştı.

MHP’den AK Parti’ye jest

Gelecek günlerde Adana’da aday tanıtım toplantısı gerçekleştirecek olan MHP’nin de aynı şekilde jest yapacağı öğrenildi.

TRT Haber’e konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin adaylarının MHP’nin Adana’daki tanıtım toplantısına katılacağını söyledi.

MHP’nin sloganı belli oldu

Öte yandan MHP’nin yerel seçimlerde kullanacağı sloganın, "Beka için milli karar, Cumhur için istikrar" olacağı ortaya çıktı.