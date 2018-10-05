MHP-İyi Parti gerginliğinde 11 gözaltı!

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in evinin önüne giderek Bahçeli lehine slogan atan ve tehditler savuran 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Güncellenme 05 Ekim 2018 15:28

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in evinin önüne giderek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli lehine slogan atan ve Akşener’e tehdit eden gruptan 11 kişi gözaltına alındı.

Gençler Akşener’in evinin önünde toplandı

Dün akşam Bahçeli ve Akşener’in sosyal medyada yaşadığı gerginlik sonrası olay sokağa yansımıştı. Daha sonra bir grup Bahçeli taraftarı olduğu iddia edilen genç, Akşener’in evinin önüne giderek gözdağı vermek istedi.

Akşener, pencereye çıktı

Evinin penceresine çıkan Akşener, ''2 kişiyiz gelin vurun'' diyerek öfkeli gruba seslendi. Gece saatlerinde ise Meral Akşener'in evinin önünde protesto olduğunu öğrenen İyi Partililer Akşener'in Beylerbeyi'nde ki evinin önüne gelerek destek verdi.

Bakan Soylu’dan açıklama

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." ifadesini kullandı.