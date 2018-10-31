MHP, İstanbul adayını açıkladı

Ankara'dan Gökçek'i aday göstereceği iddia edilen MHP'nin İstanbul için de Bedrettin Dalan'ı düşündüğü ortaya çıktı.

Güncellenme 31 Ekim 2018 13:07

MHP’nin Ankara’dan Melih Gökçek’i aday göstereceğine dair iddiaları sonrasında İstanbul için de sürpriz bir ismi açıkladı. MHP kulisleri, "İstanbul için Bedrettin Dalan'ı düşünüyoruz" dedi.

“Siyaset benim için bitmiştir”

Bedrettin Dalan son dakika açıklamayla MHP'nin teklifini reddetti. Haber'e açıklama yapan Dalan, "Şu an siyasete girmeyi düşünmüyorum. Siyaset benim için bitmiştir. Tekrar aday olmayacağım" dedi.

"Gelse de kabul etmem"

Bedrettin Dalan MHP'den kendisine herhangi bir teklif gelmediğini belirterek, "Gelse de kabul etmem" diye konuştu.

Ergenekon mağduru olmuştu

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Bedrettin Dalan, Ergenekon davasın kapsamında uzun yıllar yargılanmış ve yurtdışında firari olarak bulunmuştu. Dalan, Ergenekon davası kararının bozulmasının ardından Türkiye'ye dönmüştü...