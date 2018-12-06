MHP iki ili daha AK Parti'ye bıraktı

AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifakta karşılıklı jestler devam ediyor. Bu kapsamda MHP, Denizli ve Erzurum adaylarını listeden çıkardı.

Güncellenme 06 Aralık 2018 17:29

AK Parti ve MHP arasında kurulan ittifakta karşılıklı jestler devam ediyor. Daha önce üç büyükşehirde aday çıkarmayacağını duyurulan MHP, iki ilde daha AK Parti’ye jest yapacağını açıkladı. Buna göre, daha önce adı açıklanan 100 aday arasında bulunan Denizli ve Erzurum adayları listeden çıkarıldı.

MHP’nin listesi 98’e düştü

Habertürk'ün haberine göre, ittifak masasındaki jestler netleşti. Bu konuda ilk işaret MHP’den geldi. Daha önce açıklanan 100 aday arasından Denizli ve Erzurum çıkarıldı. Bu hamle sonrası MHP’nin listesinde 98 kişi yer aldı.

Jestler devam edecek

AK Parti ve MHP arasındaki jestlerin listelerin kesinleşmesine kadar devam edeceğini ve bazı değişiklikler olabileceği kulislerde konuşulanlar arasında.

AK Parti de Adana, Mersin, Manisa, Osmaniye ve Isparta'da aday çıkarmayarak buralarda MHP’ye destek verecek.

MHP kendi kurumsal kimliği ile seçime gidiyor

Cumhur İttifakı ile seçime gidilse de MHP yerel seçimlere kendi kurumsal kimliği ile girecek. Kampanyada en önemli mesajların 7-8 Şubat'ta Adana'da, partinin 50. Kuruluş Yılı kutlamaları sırasında verilmesi bekleniyor.