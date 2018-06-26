MHP idam cezasında kararlı!

MHP'nin ilk kadın milletvekili olan Esin Kara, kadına şiddet ve tecavüz suçlarının en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Güncellenme 26 Haziran 2018 15:11

24 Haziran'da yapılan seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, MHP, Konya'da aldığı 203 bin 294 oy ile 1 olan milletvekili sayısını 2'ye çıkardı. Bu sonuç sonrası, ikinci sıradan vekil adayı olan evli ve bir çocuk annesi mali müşavir olan 42 yaşındaki Esin Kara, MHP'nin Konya'daki ilk kadın milletvekili seçildi.

Çocukluk hayali vekil olmak

MHP'nin Konya'daki ilk kadın vekili olan Esin Kara'nın Ülkücü bir aileden geldiği ve küçük yaştan beri milletvekilliği hayali kurduğu belirtildi.

Esin Kara, "İlkokul öğretmenin bana ne olmayı düşündüğümü sorduğunda ben, 'Milletvekili olacağım' diyordum. Dün ilkokul öğretmenim beni arayıp tebrik etti. Çocukluğumdan beri olan bir idealimdi. Devlet Bey'in karşısına yeminli mali müşavir olup, hukuk fakültesini bitirip 3 diploma sahibi olarak çıkmak istiyordum. Seçimler erkene alınınca yeminli mali müşavir sınavlarına giremeden aday oldum" dedi.

Seçilen kadın vekil sayısı çok önemli

Kadınların Türk siyasi tarihinde önemli bir yeri olduğunu belirten Kara, 89 kadının milletvekili seçilmesinin önemli olduğunu, kadınlara ilk seçme ve seçilme hakkı verildiğinde kadınları 1 milletvekilinin temsil ettiğini, bugün ulaşılan 89 rakamının da, kadınlar için önemli olduğunu kaydetti.

Tecavüzün cezası idamdır

Esin Kara, MHP'nin seçim beyannamesindeki 'af' vaadinde, çocuk ve kadınlara yönelik cinsel istismar, tecavüz ve şiddet olaylarının 'af' kapsamı dışında tutulacağının yer aldığını, kadınlara şiddet ve tecavüz suçlarına asla 'af' gelmeyeceğini, MHP olarak aday adaylığı sürecinde bile genel merkezin istihbarat çalışması yaptığını, aday adayının kadına yönelik en küçük şiddetinin olup olmadığını araştırdığını, aday adaylığı söz konusu olmadan önce Adana'da 3 yaşındaki bir çocuğa tecavüz edildiğini, bir anne olarak gece uyuyamayıp ağladığını, ardından da başta Adana milletvekili olmak üzere yöneticilerin elektronik postayla ile duyarlılığı dile getirdiğini, bu mesajı Pazartesi gönderdiğini, Salı günü genel başkanı Meclis'teki grup toplantısında çıkıp çocuk istismarında bulunanlara idam getirilmesini istediğini, MHP'nin affetmeyeceği bazı konular olduğunu, Türk'ün töresinde de bu olduğunu, Türk'ün töresinde, tecavüz suçunun cezasının idam olduğunu, kadınların bunu istediğini söyledi.