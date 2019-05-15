MHP, "hemşehri harekatı" başlattı!

MHP, İstanbul seçimleri kapsamında 1 milyon 700 bin seçmenle tek tek görüşme kararı aldı.

Güncellenme 15 Mayıs 2019 11:34

MHP, 23 Haziran'da yapılacak yeni İstanbul seçimi için "hemşehri harekâtını başlattığını" belirtti. MHP, bu kapsamda oy kullanmayan seçmen ile yüz yüze görüşmeler yapmayı planlıyor. İl Başkanları ile İstanbul’da görüşen MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 23 Haziran’da yapılacak İstanbul seçiminin yol haritasını çizdi.

1 milyon 700 bin seçmenle tek tek görüşülecek

Türkiye'den gazetesinin haberine göre; MHP, İstanbul’da 31 Mart’ta sandığa gitmeyen 1 milyon 700 bin seçmenle tek tek görüşecek. Sandığa gitmeyen seçmenin çoğunun milliyetçi muhafazakâr seçmen olduğunu aktaran parti yönetiminin teşkilata, "Yüz yüze sohbet edince, insanların kafalarındaki bazı karışıklar gidiyor" değerlendirmesi yaptığı öğrenildi.

"Binali Yıldırım’ın kazanması için çalışacağız"

31 Mart’ta Binali Yıldırım seçimleri zaten kazanmıştı. Bu usulsüzlükler YSK kararıyla ortaya tescillendi. MHP olarak 23 Haziran'da da Binali Yıldırım’ın kazanması için çalışacağız" dedi.

"Hemşehri harekâtı'nı başlattık"

Parti yönetimi, teşkilattan mahalle temsilcileriyle bir araya gelinmesini isteyerek "Biz, 'hemşehri harekâtı'nı başlattık. Kanaat önderleriyle ve derneklerle görüşüyoruz. İftar ve sahur programları var. Siz de mahalle temsilcilerine ulaşın. Oy vermeyen herkese gideceksiniz" talimatını verdi.