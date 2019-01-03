MHP flaş gelişme! Erhan Usta ihraç mı olacak?

MHP Samsun Milletvekili Usta, Cumhur İttifakı hakkında sarf ettiği sözler nedeni ile ihraç talebi ile disipline sevk edildi.

Güncellenme 03 Ocak 2019 13:11

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Cumhur İttifakı hakkındaki sözleri nedeni ile kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi.

Usta, disipline sevk edildi

Usta Cumhur İttifakı hakkında, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin “Jest ile rest arasında bir harf farkı var” dediğini, bu ittifakın olmazsa olmaz olmadığını, MHP’nin Samsun’da 7 belediye istediğini fakat AK Parti’nin kendilerine iki belediye verdiğini söyledi. MHP bu sözleri sonrası Usta’yı disipline sevk etti.

Yalçın’dan açıklama

Dün konuya dair açıklama yapan Semih Yalçın, "Cumhur İttifakı ruhuna aykırı faaliyetlerinden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi Samsun İl Başkanı görevden alınmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatılmıştır” açıklamasında bulunmuştu.