MHP, FETÖ'ye karşı özel ekip kurdu

MHP, FETÖ'cülerin partiye sızmasını engellemek için aday adaylarını 15 avukattan oluşan bir güvenlik soruşturması grubunun incelemesine tabi tutuyor.

Güncellenme 05 Mayıs 2018 16:41

MHP, 24 Haziran'da yapılacak genel seçimler için aday adayı olanlara FETÖ sızmalarına karşı inceleme başlattı.

15 avukata görev verildi

Bu kapsamda oluşturulan 15 avukatlık güvenlik soruşturması grubu, MHP'ye yapılan 1815 aday adayı başvurusunu detaylı bir şekilde ele alacak.

FETÖ sızmalarına karşı inceleme

Müracaatlar, hem aday adayı başvuruları hem de diğer başvurular için 3 Mayıs'ta sona erdi. İnceleme için oluşturulan ekip, başvuruları her yönüyle detaylı olarak inceleyecek. Oluşturulan grup, çalışmalarında başta FETÖ olmak üzere diğer yasa dışı eylemlerde bulunanlardan bir sızma olmaması için yoğun araştırma yapıyor.

Genel Başkan Yardımcıları da inceleyecek

Başvurular, ayrıca 7 Mayıs Pazartesi gününden itibaren de MHP Genel Başkan yardımcıları Edip Semih Yalçın ve Feti Yıldız ile Genel Sekreter İsmet Büyükataman'dan oluşan Milletvekili Aday Adayı Değerlendirme Komisyonu tarafından detaylı şekilde incelemeye ve değerlendirmeye alınacak.

Mülakat yapılabilir

Aday adaylarının inceleme ve değerlendirmelerinin ardından, gerektiği takdirde mülakata alınacak ve partinin 600 milletvekili adayından oluşan listesinde yer alacak.