MHP, Erhan Usta'yı disipline sevk etti

Samsun'da 7 belediye beklerken 2 belediye alınmasını eleştiren Erhan Usta, disiplin kuruluna sevk edildi.

Güncellenme 02 Ocak 2019 16:50

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta, Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin daha önce de ifade ettiğini, jest ile rest arasında bir harf farkı olduğunu, ittifakın olmazsa olmaz olmadığını, MHP olarak Samsun'da 7 belediye istediklerini, AK Parti’nin iki belediye ancak verdiğini söylemişti.

Bu açıklamadan sonra Usta, Cumhur İttifakı’na aykırı davrandığı gerekçesi ile disipline sevk edildi. Bu kapsamda MHP İl Başkanı Taner Tekin de görevden alındı.

İl Başkanı görevden alındı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Samsun İl Başkanı’nın Cumhur İttifakı’na aykırı hareketleri nedeni ile görevden alındığını, Erhan Usta'nın da Merkez Disiplin Kurulu'na sevki hususunda gerekli çalışmalar başlatıldığını söyledi.

Ne yaşanmıştı?

Samsun’da AK Parti’den 7 belediye isteyen MHP’ye 2 belediye ancak kalmıştı. Bu kapsamda AK Parti’ye eleştiriler doğrultan MHP’li Usta, "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" demişti.

Usta’dan sert eleştiriler

Usta, bir ilçede MHP çok güçlü görülüyorsa ve vatandaş bunu istiyorsa buranın MHP’ye bırakılması gerektiğini, bunun olmaması durumunda ittifakın toplam oyuna zarar geleceğini, bu açıdan hakkaniyetli olunmasını gerektiğini düşündüklerini, seçmenin davranışına uygun hareket edilmesi gerektiğini söyledi.